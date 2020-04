Berger: „Wir müssen in die Gänge kommen, sonst droht ein Desaster"

Gerhard Berger: Ich hab­e mich an die Vorgaben gehalten und bin nun seit sechs Wochen in Quarantäne. Das ist in Wirklichkeit keine Strafe für mich, denn ich wohne am Berg und kann meinen Garten genießen. Einschränkungen ergeben sich schon dadurch für mich nicht zu viele, und meine geschäftlichen Belange lassen sich zu meiner großen Überraschung sehr gut über Videokonferenzen ab­wickeln.