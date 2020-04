Innsbruck – Am Samstagabend gerieten in der Museumstraße in Innsbruck zwei Männer aneinander. Der Streit eskalierte. Ein 24-Jähriger schlug seinem drei Jahre älteren Kontrahenten eine volle Glasflasche gegen den Kopf. Mit einer Glasscherbe verletzte der Somalier das Opfer noch im Gesicht. Der 24-Jährige wird angezeigt. (TT.com)