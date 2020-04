Innsbruck – Zigaretten, Tabak und Rubbellose – darauf hatten es Einbrecher in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck abgesehen. Die Unbekannten waren gegen 3.30 Uhr in die Trafik in der Technikerstraße eingestiegen. Sie ließen mehrere Packungen der Tabakwaren und einige Losrollen mitgehen. Wie hoch der Schaden ist, wird noch ermittelt. (TT.com)