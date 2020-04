Radfahrer in Kramsach nach Zusammenprall mit Sohn gestürzt

Kramsach – Ein Radfahrer ist am Sonntag in Kramsach nach einem Zusammenstoß mit seinem Sohn zu Sturz gekommen. Der 50-Jährige fuhr gegen 11.30 Uhr hinter seinem 17-jährigen Sohn auf der Unterinntalstraße (L211) von Breitenbach in Richtung Kramsach. Im Bereich Mariatal warf der 17-Jährige einen Blick nach links und bog ohne Handzeichen in die dortige Einfahrt ein.