Das BIP und die schwierige Suche nach Ersatz für das „grobe Maß“

Innsbruck – 400 Milliarden Euro betrug das Bruttoinlandsprodukt Österreichs im Vorjahr. Jeder in Österreich Lebende hat dazu 44.900 Euro beigetragen. Österreich ist demnach an 14. Stelle der reichsten Staaten der Welt. Wenn Wirtschaftswissenschafter nun davon sprechen, dass aufgrund der Corona-Krise das österreichische BIP 2020 um sieben Prozent schrumpfen wird, dann bedeutet das in Zahlen einen Wohlstandsverlust von im Schnitt mehr als 3000 Euro pro Kopf. Weil das BIP aber nicht mit Wohlstand und schon gar nicht Wohlbefinden gleichzusetzen ist, gibt es viele Versuche, alternative Indikatoren zu etablieren. Forscher versuchen etwa Kosten des Wirtschaftens wie CO2-Emissionen und Umweltverschmutzung vom BIP abzuziehen. Auch Lebensqualität wird versucht in Zahlen zu gießen.