Corona-Krise ist für Trump-Berater "Schock historischen Ausmaßes"

Ausgangssperren in den Vereinigten Staaten zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus haben die Wirtschaftskraft in weiten Teilen zusammenbrechen lassen, die Arbeitslosigkeit in die Höhe sowie viele Unternehmen in die Pleite getrieben. Seit Mitte März haben 26,5 Millionen Amerikaner Arbeitslosengeld beantragt - Einzelhandelsumsätze, Wohnungsbau und Verbrauchervertrauen sind eingebrochen.