Bernhard Tritscher beendete Karriere: "Zeit geprägt von extremen Erfahrungen"

Salzburg - Skilangläufer Bernhard Tritscher hat mit 32 Jahren sein Karriereende verkündet. Der Salzburger schaffte es im Weltcup mehrfach in die Top Ten. Herausragend bei Großereignissen waren sein siebenter Rang bei Olympia 2014 in Sotschi im Skatingsprint und Platz sechs bei der WM 2015 in Falun über 15 km in der freien Technik.