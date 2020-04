Mutter und Tochter bei Absturz in Salzburg verletzt

Strobl – Am Zustiegsweg zu einem Klettergarten in Strobl (Flachgau) sind am Sonntag eine 38-Jährige und ihre vierjährige Tochter verunglückt. Die Salzburgerin war auf Holzstufen ausgerutscht und rund 30 Meter in steiles Waldgelände gestürzt. Da sie dabei die Hand ihres Kindes hielt und in einer ersten Reaktion nicht losließ, wurde das Mädchen mitgerissen. Es kam zehn Meter oberhalb der Mutter zu liegen.