Telefonhotline „Innsbruck hilft“ beantwortet Fragen rund um Covid-19

Darf ich mich mit meinen Freunden zum Spazierengehen treffen? Kann ich am Sportplatz Fußballspielen? Wer hilft mir bei Erledigungen und wie kann ich mich weiterhin schützen? Nach wie vor würden die geltenden Verkehrsbeschränkungen viele verunsichern, hieß es vonseiten der Stadt. „Verbote und Einschränkungen werden je nach Situation geändert, aufgehoben oder angepasst", so die Stadt in einer Aussendung. Um dem entgegenzuwirken und um „gesicherte Informationen“ zu erhalten, kann man sich ab sofort bei der „Innsbruck-Hilft-Hotline“ unter 0512/53606120 erkundigen.

Es sei jetzt umso wichtiger, Bürgerinnen und Bürger mit gesicherten Informationen zu versorgen, so Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne). „Die ,Innsbruck-Hilft-Hotline‘ steht all jenen zur Verfügung, die sich Auskünfte einholen möchten, auf die sie sich verlassen können – egal ob es sich um Verkehrsbeschränkungen in Innsbruck oder allgemeine Fragen rund um das Virus handelt“, so Willi. (TT.com)