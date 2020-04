Erkrankungen in Nordkoreas Herrscherdynastie der Kims

Pjöngjang – Hat der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un ernsthafte gesundheitliche Probleme? Das Webportal Daily NK hatte vor einer Woche berichtet, er habe sich einem dringlichen Eingriff am Herz-Kreislauf-System unterzogen. CNN wiederum zitierte einen nicht identifizierten US-Regierungsmitarbeiter mit den Angaben, Washington gehe Geheimdienstinformationen über einen angeblich sehr schlechten Zustand Kims nach einer OP nach.

Der Sicherheitsberater der südkoreanischen Regierung wiederum sagte am Sonntag, Kim lebe und sei „wohlauf". Er halte sich seit zwei Wochen in der Ferienstadt Wonsan im Osten Nordkoreas auf. Südkorea habe keine „verdächtigen Bewegungen" in Nordkorea festgestellt (mehr dazu).

Wie dem nun auch wirklich sei – auch die Vorgänger des vermutlich 36-jährigen Diktators, der der dritte Spross einer in kommunistischen Staaten nie da gewesenen Familiendynastie ist, litten unter mehreren Erkrankungen. Eine Chronologie:

⚫ KIM IL-SUNG (1912-1994):

Der Gründer des stalinistischen, stark nach außen abgeschotteten Nordkorea starb 1994 im Alter von 82 Jahren. Er erlitt auf einem Landsitz rund 150 Kilometer von der Hauptstadt Pjöngjang entfernt einen Herzinfarkt, der den Herstillstand zur Folge hatte. Die Ärzte kamen zu spät, um ihm zu helfen. Kim Il-sung war zuvor wegen Diabetes und Arterienverkalkungen im Herz-Kreislauf-System behandelt worden.

Bereits lange Jahre zuvor hatte ein anderes Gebrechen Kims der Staatspropaganda, zu der ein stark ausgeprägter Führerkult gehört, Sorgen bereitet. Kim Il-sung hatte im Nacken eine Geschwulst entwickelt, die so groß wie ein Tennisball war. Es soll sich um eine Kalzium-Wucherung gehandelt haben – für einen perfekten, fehlerfreien und allwissenden Herrscher ein Makel, der quasi nicht sein durfte. Daher wurde der Machthaber nur von vorne oder so von der Seite fotografiert und gefilmt, dass die betreffende Stelle verdeckt war. War das Geschwür dennoch einmal auf Bildern sichtbar, wurde es wegretuschiert. Laut Insidern konnte es nicht entfernt werden, weil es zu gefährlich war: Es war zu nah an den Halswirbeln bzw. der Halsschlagader.

Nach seinem Tod wurde Kim Il-sung zum „Ewigen Präsidenten". Stilisiert auf Bildern und in Form überlebensgroßer Statuen ist er im öffentlichen Raum allgegenwärtig und wird bis heute von der Bevölkerung trotz aller menschlichen Gesundheitsprobleme als göttliches Wesen verehrt.

⚫ KIM JONG-IL (1941 oder 1942 bis 2011):

Nach dem „Ewigen Präsidenten" litt auch der als „Großer Führer" titulierte Sohn und Nachfolger an Diabetes. Außerdem soll auch Kim Jong-il herzkrank gewesen sein. Auch er erlag Ende 2011 einem Herzinfarkt.

Der im Gegensatz zu seinem stattlichen Vater klein gewachsene Kim Jong-il wurde wegen seines auftoupierten Haars, der blousonartigen Anzüge mit strammem Gummizug über dem Bauch und seinen Plateauschuhen im Ausland als Witzfigur wahrgenommen.

Im Sommer 2009 tauchten in ausländischen Medien Berichte unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse auf, wonach er an einer schweren Bauchspeicheldrüsen-Erkrankung leide. Von Bauchspeicheldrüsenkrebs war die Rede. Schon im August 2008 soll er einen Schlaganfall erlitten haben. Im April darauf hatte das Staatsfernsehen dann erstmals wieder aktuelle Bilder des nordkoreanischen Führers gesendet, der offenbar stark an Körpergewicht verloren hatte.

⚫ KIM JONG-UN (geboren 1984):

Auch an Kim Jong-un wird herumretuschiert. So entspann sich 2017 eine Debatte über seine Ohren. Sie wurden offenbar mittels Software u.a. in der Form korrigiert. Laut Analysen von Computerfachleuten und Ferndiagnosen von Hautärzten soll es sich wiederum bei kleinen Beulen am linken Ohrläppchen, die verpixelt wurden, um Zysten gehandelt haben oder Knötchen, die durch eine Virusinfektion verursacht wurden.

Kim Jong-un kleidet und frisiert sich zuweilen nicht nur wie sein Opa, er eignete sich auch die starke Leibesfülle von ihm an. © BRENDAN SMIALOWSKI

Bereits 2014 war Kim Jong-un wochenlang nicht in der Öffentlichkeit zu sehen. Das sorgte für Spekulationen über ansonsten nicht zu verheimlichende, gesundheitliche Probleme, die nicht publik werden sollten. Als Kim dann wieder öffentlich auftrat, war ein Hinken an ihm festzustellen. Die südkoreanische Tageszeitung Chosun Ilbo berichtete damals, der Diktator musste sich einer Operation unterziehen, weil er sich angeblich beide Sprunggelenke gebrochen hatte.