Gut zu wissen: Wann Urlaub vom Dienstgeber angeordnet werden darf

Innsbruck – Die Coronavirus-Krise hat in Österreich eine Reihe von Gesetzesänderungen mit sich gebracht, darunter auch einige – zeitlich begrenzte – Neuerungen im Arbeitsrecht. Davon betroffen ist auch das Thema Urlaub: Arbeitgebern wird durch die Gesetzesänderungen unter bestimmten Umständen vorübergehend mehr Handhabe beim Abbau von Urlaubstagen ihrer Arbeitnehmer eingeräumt. Im Folgenden ein Überblick über die wichtigsten Änderungen:

Arbeitgeber können Urlaub oder Zeitausgleich einseitig anordnen

Der üblicherweise geltende Grundsatz, dass Urlaube und Zeitausgleiche nur im Einvernehmen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber verbraucht werden dürfen, gilt in der aktuellen Krise nicht. In von der Krise mittelbar oder unmittelbar betroffenen Betrieben kann der Arbeitgeber in der Zeit der Corona-bedingten Betriebseinschränkungen den Abbau von Urlaubs- oder Zeitausgleichsguthaben einseitig anordnen.

📽ZiB-Beitrag | Arbeitgeber können Urlaub anordnen

Diese gesetzliche Verbrauchspflicht ist durch zwei am 23. März in Kraft getretene neue Absätze des Paragrafen 1155 im ABGB, dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, geregelt. Sie gilt nur für die Dauer der Covid-19-Betretungsverbote, maximal bis Jahresende. Mit 31. Dezember 2020 tritt die Regelung außer Kraft.

📆 So ist die Urlaubspflicht geregelt

Ein vorhandenes Zeitguthaben muss grundsätzlich zur Gänze verbraucht werden , sofern dies der Arbeitgeber verlangt.

muss grundsätzlich , sofern dies der Arbeitgeber verlangt. Resturlaube aus den vorhergehenden Urlaubsjahren müssen auf Verlangen des Arbeitgebers zur Gänze verbraucht werden.

aus den vorhergehenden Urlaubsjahren müssen auf Verlangen des Arbeitgebers Das Aufbrauchen von Urlaubsguthaben des laufenden Arbeitsjahres darf nur bis zu maximal zwei Wochen verlangt werden.

darf nur bis zu verlangt werden. Insgesamt müssen an Urlauben und Zeitguthaben nicht mehr als acht Wochen verbraucht werden.

verbraucht werden. Ein Aufbau von Minusstunden oder ein Vorgriff auf Urlaubsansprüche aus der Zukunft sind von der neuen Gesetzesbestimmung nicht vorgesehen.

❗ Hinweis: Das Urlaubsjahr beginnt üblicherweise mit dem ersten Arbeitstag im Unternehmen. In manchen Verträgen wird das Urlaubsjahr jedoch jeweils auf das Kalenderjahr, also ab 1. Jänner, umgestellt. Welches Datum für Sie gilt, finden Sie in Ihrem Arbeitsvertrag.

🕒 Ausnahme Kurzarbeit

Von der Urlaubspflicht ausgenommen sind Betriebe, die ihrer Mitarbeiter zur Kurzarbeit angemeldet haben. Zwar werden Mitarbeiter in den Richtlinien zur Corona-Kurzarbeit angehalten, allfällige Zeitguthaben sowie Resturlaube aus Vorjahren "tunlichst", also soweit zumutbar, vor oder während der Kurzarbeit abzubauen. Dienstgeber können ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit jedoch nicht gegen deren Willen auf Urlaub oder in Zeitausgleich schicken. Das stehe so zwar nicht im Gesetz, sei aber in der Sozialpartner-Vereinbarung zur Kurzarbeit festgehalten worden, erklärte Markus Löscher, Arbeitstrechtsexperte der Arbeiterkammer, gegenüber Ö1.

Den Alturlaub zu verbrauchen hat den Vorteil, dass in der Zeit des Urlaubs das volle Entgelt zusteht und nicht nur der Kurzarbeitsgehalt in Höhe von 80 bis 90 Prozent.

💶 Volles Urlaubsgeld auch bei Kurzarbeit