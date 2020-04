Frau schmuggelte Kokain und Heroin in Stofftier nach Innsbruck

Am 30. Dezember wurde die 29-Jährige schließlich auf frischer Tat ertappt, wie die Polizei nun bekanntgab. Als sie 200 Gramm Kokain und 50 Gramm Heroin nach Innsbruck bringen wollte, nahm die Polizei sie fest. Am Hauptbahnhof wurde die Frau gestellt und in die Justizanstalt Innsbruck gebracht. Die Drogen dürfte die Bosnierin in einem präparierten Stofftier transportiert haben. Der Inhalt konnte sich der Polizei zufolge sehen lassen: Das Kokain hatte demnach einen hohen Reinheitsgehalt und war somit „von außergewöhnlich guter Qualität".