DFB-Rekordtorschütze Klose wird Co-Trainer von Flick beim FC Bayern

München - Ex-Nationalspieler Miroslav Klose wird nach einem Medienbericht zur kommenden Saison Assistent von Cheftrainer Hansi Flick beim FC Bayern. Der 41-Jährige, der bei den Münchnern aktuell die U17-Junioren trainiert, habe dem deutschen Fußball-Rekordmeister sein „Ja“-Wort gegeben, berichtete Eurosport am Montag. Der „Kicker“ hatte am Sonntagabend online berichtet, dass die Zustimmung Kloses zum Co-Trainer-Posten näher rücke und kurz bevorstehe.

Eine offizielle Bestätigung für die Eurosport-Informationen gab es zunächst nicht. Nach dpa-Recherchen ist zumindest noch kein Vertrag unterschrieben worden. Klose hat es bereits während seiner Profi-Karriere so gehalten, sich immer erst zu äußern, wenn etwas fix zu verkünden ist. Fakt ist nur, dass der Vertrag des ehemaligen Bayern-Profis als Münchner U17-Trainer in diesem Sommer ausläuft.

Der Weltmeister von 2014 und Rekordtorschütze der deutschen Nationalelf wird zudem ab Juni am nächsten Fußballlehrer-Lehrgang des DFB teilnehmen. „Wer mich kennt, der weiß, dass ich in meinem Leben immer die bestmögliche Ausbildung erreichen möchte“, hatte Klose dazu in einer Mitteilung des Verbandes gesagt. Für die Ausbildung müsste er von Bayern-Seite Freiheiten in der Co-Trainer-Tätigkeit erhalten.

Flick würde Klose gerne an seiner Seite sehen. Als Co-Trainer und Angreifer feierten sie 2014 in Brasilien gemeinsam den WM-Titelgewinn mit der Nationalmannschaft. Flick sähe in Klose „eine Bereicherung“ für das bestehende Trainerteam: „Er muss das selbst entscheiden. Das sind Dinge, die nicht alleine an mir liegen, sondern auch an ihm.“ (dpa)