Tiroler Ski-Ass Feller veröffentlichte Corona-Song "stay at home"

Innsbruck - Vergangene Woche hatte es Manuel Feller angekündigt, heute Montag war es soweit: Das Fieberbrunner Ski-Ass veröffentlichte zusammen mit dem jamaikanischen Dancehall- und Reggae-Interpreten Anthony B. seinen ersten professionell produzierten Titel. Der Name des Songs ist in Zeiten der Corona-Krise Programm: "stay at home".