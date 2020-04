Am Ziel der NFL-Träume: Tiroler Platzgummer wechselt zu den New York Giants

Innsbruck – Am Montag um kurz vor 17.30 Uhr verbreitete sich unter den Tiroler Footballern eine besondere Kunde: Sandro Platzgummer, seines Zeichens Eigengewächs der Swarco Raiders, steht als erster Tiroler überhaupt in der US-amerikanischen Footballliga (NFL). Das Kraftpaket steht ab sofort bei den New York Giants unter Vertrag.