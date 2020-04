Gruppenvergewaltigung in Mülheim: Hauptangeklagter (15) legt Revision ein

Duisburg/Mülheim – Im Prozess um die Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Mülheim hat der 15 Jahre alte Hauptangeklagte Revision gegen das Urteil eingelegt. Das erklärte das Landgericht Duisburg am Montag, zuvor hatte die WAZ berichtet. In einem Revisionsverfahren prüft der Bundesgerichtshof, ob das Urteil rechtlich einwandfrei ist. Der Sachverhalt wird nicht erneut verhandelt.