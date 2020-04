Sechsfachmord in Rot am See: Ermittler nennen mögliches Motiv

Rot am See – Drei Monate nach dem Sechsfachmord von Rot am See ist Anklage gegen den 26-jährigen mutmaßlichen Täter erhoben worden. Dem Mann wird Mord in sechs Fällen sowie versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Ellwangen mitteilte.