Entspannter Lockdown trotz ungewisser Zukunft für Golfer Wiesberger

Sie dürfen seit 20. April unter Auflagen wieder trainieren. Wie fühlt es sich an, wenn einem ein riesiger Golfplatz plötzlich ganz alleine gehört?

Wiesberger: Es ist ein etwas komisches Gefühl, da sonst doch relativ viel los ist. Jedoch habe ich generell alle Freiheiten am Platz in Bad Tatzmannsdorf. Zusammen mit meinem Coach Stuart habe ich aber diese Möglichkeit ganz gut ausgenützt. Grundsätzlich haben wir aber keine anderen Dinge probiert, außer ein paar Bahnen am Platz von unterschiedlichen Abschlägen gespielt um die Länge des Platzes zu maximieren.