Unfall mit Fahrerflucht in Innsbruck: Polizei sucht Zeugen

Innsbruck – Nach Zeugen eines Unfalls am Montagabend in Innsbruck sucht aktuell die Polizei. Gegen 19.30 Uhr geriet ein Unbekannter auf der Aldranserstraße in der Kehre kurz vor dem Schloss Ambras auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem Wagen eines Ehepaars. Der 59-Jährige am Steuer sowie seine 60 Jahre alte Frau auf dem Beifahrersitz blieben verletzt am Unfallort zurück, berichtet die Polizei. Der Unfalllenker hingegen fuhr ohne anzuhalten in Richtung Aldrans weiter, obwohl auch beide Autos schwer beschädigt waren.