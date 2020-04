Einbrecher krachte bei Verfolgungsjagd in Brixlegg gegen Polizeiauto

Innsbruck, Wattens – Vergangenen Freitag stahl ein 30-Jähriger ein Auto in Innsbruck. Sonntagfrüh, gegen 3.35 Uhr, fuhr der mutmaßliche Täter mit einem Komplizen zu einer Tabaktrafik in der Landeshauptstadt. Mit einem Hammer schlug das Duo eine Scheibe ein. Sie stahlen Zigaretten, Tabakwaren und eine größere Anzahl Rubbellose. Der Schaden liegt laut Polizei im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Gegen Mitternacht machte sich der 30-Jährige am Sonntag dann auf den Weg nach Wattens. Diesmal saß ein 35-Jähriger mit ihm in dem geklauten Wagen. An einer Tankstelle hielten sie an, zwängten die Glasschiebetür auf und bedienten sich im Verkaufsraum. Mit rund 120 Packungen Zigaretten und Bargeld wollten sich die beiden aus dem Staub machen.