Coronakrise sorgt bei Hamilton für Leere: „Vermisse die Rennen jeden Tag“

London – Die Coronakrise hat Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton in eine „große Leere“ gestürzt. „Ich vermisse die Rennen jeden Tag“, schrieb der Brite auf seiner Instagram-Seite. „Das ist das erste Mal, seit ich acht Jahre alt war, dass ich nicht in eine Saison gestartet bin.“ Wenn etwas, das man so sehr liebe, wegfalle, „ist da definitiv eine große Leere“, konstatierte der Rennfahrer.