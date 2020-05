Gut zu wissen: Was ab heute in Restaurants und Lokalen zu beachten ist

Innsbruck – Ab dem heutigen 15. Mai darf in Österreich die Gastronomie und dann am 29. Mai der Tourismus wieder starten – unter gewissen Auflagen. Das Wichtigste dazu im Überblick:

⏩ Grundsätzlich dürfen maximal vier Erwachsene samt Kindern an einem Tisch Platz nehmen. Am Tisch kann der Mindestabstand von einem Meter ausnahmsweise unterschritten werden, zu den Nachbartischen muss er aber eingehalten werden. An einem Tisch dürfen aber auch mehr als vier Personen und deren Kinder sitzen – wenn sie aus einem Haushalt kommen.