Platter: 59 positive Tests in Altenheimen, neue Hilfe für Unternehmer

Innsbruck – Die flächendeckenden Testungen in Tirols Alten- und Pflegeheimen sind abgeschlossen. 59 Menschen – davon etwa gleich viele Bewohner wie Mitarbeiter – wurden nun positiv auf das Coronavirus getestet, teilte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Dienstag bei einer Videopressekonferenz mit. Das sei eine "positive Erfahrung", meinte er, da insgesamt 12.000 Tests durchgeführt wurden.

Jene Menschen in den Einrichtungen, die sich mit dem Virus infiziert hatten, wurden anschließend isoliert, sagte Platter. Ab 4. Mai werden auch in Tirols Alten- und Pflegeheimen Besuche wieder zugelassen. Platter appellierte aber eindringlich an die Besucher, sich an die Anweisungen zu halten, etwa den vorgeschriebenen Abstand einzuhalten oder einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Es sei besonders wichtig diese Gruppe zu schützen. Denn wie man im Trentino beobachten habe können, war dort "das größte Problem", dass sich das Virus in den Heimen ausbreiten konnte.