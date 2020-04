Ermittler untersuchen Millionenschenkungen von Novomatic-Eigner Graf

Wien – In der Causa Casinos gibt es Aufregung um eine Liste von Schenkungen in Höhe von rund 30 Mio. Euro, die Novomatic-Eigentümer Johann Graf gemacht hat und die nun im Strafakt der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) aufscheint. Grafs Anwalt wollte den vorläufigen Anlassbericht entfernen lassen, blitzte aber bei der WKStA ab. Er kündigte einen Einspruch wegen Rechtsverletzung an.

Über die Namensliste mit den von Graf Beschenkten hatte vorige Woche zuerst der Kurier berichtet, am selben Tag auch der ORF und danach der Standard. Grafs Anwalt Christopher Schrank bestätigte der APA die Berichte.

Schenkungen bis zu zwei Millionen Euro

Die Liste mit den notariell beglaubigten Schenkungsverträgen ist im Zuge der Ermittlungen in der Casinos-Affäre aufgetaucht, bei einer Hausdurchsuchung im August 2019. Ausgewertet sind bisher 36 Schenkungsverträge im Umfang von etwa 30 Mio. Euro. Die von Graf bedachten Personen haben jeweils zwischen 100.000 Euro und zwei Mio. Euro bekommen.

Medienberichten zufolge gibt es noch viel mehr, nämlich 160 Schenkungsverträge. Sie wurden alle wie vorgeschrieben der Finanz gemeldet, also versteuert, betont Grafs Anwalt.

Graf schenkte ein paar Familienmitgliedern und vor allem (Ex-)Angestellten von Novomatic-Firmen, Aufsichtsratsmitgliedern und deren Frauen Geld. Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann bekam Anfang 2018 und Anfang 2019 je eine Million. Neumanns Anwalt Norbert Wess sagte dem Standard, dies betreffe den höchstpersönlichen und privaten Bereich Neumanns und Grafs. Neumann ist wie Graf einer der vielen Beschuldigten in der Causa Casinos.

Auch eine mit Graf verwandte Juristin, die heute in einem Ministeriumskabinett arbeite, bekam dem Standard zufolge eine Schenkung.

Korruptionsverdacht steht im Raum

Die Staatsanwaltschaft prüft nun, wofür das Geld geflossen ist, ein Korruptionsverdacht steht im Raum, ebenso der Verdacht der Abgabenhinterziehung. Für alle gilt die Unschuldsvermutung.

Am 4. Juni beginnt der parlamentarische U-Ausschuss zur Causa Casinos. In den Strafakt können alle Anwälte der Beschuldigten einsehen.

Grafs Anwalt hatte es als skandalös bezeichnet, dass die Liste an die Öffentlichkeit gelangt ist. Laut Kurier beantragte er, die Staatsanwaltschaft möge den vorläufigen Anlassbericht aus dem Ermittlungsakt entfernen und die Schenkungsverträge an Graf ausfolgen, oder zumindest die Namen sowie alle Daten der Beschuldigten schwärzen und/oder allen anderen Beschuldigten und Verfahrensbeteiligten keine Akteneinsicht in den Anlassbericht gewähren sowie keine Kopien aushändigen.

Die WKStA lehnte den Antrag jedoch am 22. April ab – mit der Begründung, es bestehe der Anfangsverdacht, dass es sich nicht um Schenkungen, sondern um Gehaltsbestandteile und Bonuszahlungen handle und somit lohn- und einkommensteuerpflichtige Zuwendungen verschleiert werden sollten. Zudem vermuteten die Ermittler laut Kurier, Beschenkte könnten das Geld zwecks Bestechung weiterverteilt haben. Die Behauptung, die Schenkungen seien "eine alleinige Sache" des Privatlebens von Graf, sei nicht nachvollziehbar.

Anwalt: Veröffentlichung "völlig unverhältnismäßig"

Schrank will das nicht auf sich sitzen lassen, er möchte einen Einspruch wegen Rechtsverletzung beim Straflandesgericht einbringen, wie er am Dienstag zur APA sagte. Der Anwalt sieht das Datenschutzrecht und Persönlichkeitsrechte verletzt. Es sei "völlig unverhältnismäßig" gewesen, die Schenkungsliste quasi zu veröffentlichen. Um bestimmte Geldflüsse nachzuvollziehen, hätten die Ermittler auch die Konten öffnen können. "Oder man hätte einen eigenen Akt machen können, damit das nicht sofort an die Öffentlichkeit geht."

Die Schenkungen seien eine höchstpersönliche und private Angelegenheit, die die Öffentlichkeit nichts angehe, so Schrank erneut. "Es hat nie eine Gegenleistung dazu gegeben." Aus diesem Grund - weil es keine Gegenleistung gegeben habe -, seien die Schenkungen auch nicht einkommensteuerpflichtig, so der Anwalt. Dazu gebe es eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH) aus dem Jahr 2018. Ein Dienstgeber habe dem Dienstnehmer etwas geschenkt, und die Finanz habe gesagt, das sei einkommensteuerpflichtig. Der VwGH habe jedoch entschieden, dass keine Einkommensteuer anfalle, wenn die Schenkung wirklich ohne Gegenleistung erfolgt.

Hilfe fürs Finanzministerium?

Über ein weiteres Detail in der Causa Glücksspiel berichtete am Dienstag der Standard: Demnach halfen im Jahr 2017 Novomatic bzw. deren Anwälte bei der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Liste Pilz zum Thema Glücksspiel. Eine fürs Glücksspiel zuständige Mitarbeiterin im Finanzministerium wurde laut dem Zeitungsbericht vom damaligen Novomatic-Chef Neumann gefragt, ob sie dabei Unterstützung von Novomatic brauche. "Ja, bitte", hat sie laut Chatprotokollen, die der Standard nach eigenen Angaben kennt, geantwortet. Sechs Tage später habe der Konzernchef nachgefragt, wie es laufe, und sie habe gebeten: "Könnt ihr Antworten auf ein paar Fragen der Anfrage schicken?" Neumann habe das bejaht: "Lasse Dir die Fragen von unserem Rechtsanwalt beantworten, und Du entscheidest dann, was du nimmst. lg Harald"

Das Finanzministerium sagte dazu, dass man "etwaige Chatprotokolle, die wir nicht kennen", auch nicht kommentiere. "Mit wem ehemalige Mitarbeiter des Hauses in Kontakt waren oder nicht, entzieht sich unserer Kenntnis. Wir können festhalten, dass alle parlamentarischen Anfragen an das BMF ordnungsgemäß beantwortet werden", so ein Sprecher des Finanzministeriums am Dienstag in einem schriftlichen Statement gegenüber der APA.