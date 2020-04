Polizisten in der Nähe von Paris angefahren: Anti-Terror-Fahnder ermitteln

Paris – Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen im Fall von drei Polizisten übernommen, die in der Nähe der französischen Hauptstadt angefahren und verletzt worden waren. Im Fahrzeug des Tatverdächtigen seien ein Messer und ein Schreiben mit einem Treue-Eid auf die Terrormiliz IS (Daesh) gefunden worden, teilten die Fahnder am Dienstag mit.

Demnach hatte der Tatverdächtige mit seinem Wagen am Montagnachmittag drei Polizisten auf Motorrädern während einer Straßenkontrolle in Colombes im Nordwesten von Paris angefahren. Ein Polizist habe dabei schwere Verletzungen erlitten, er schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilten die Fahnder mit. Seine beiden Kollegen wurden mit leichteren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.