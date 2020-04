Kolloidales Silber: "Silberwasser" als Wundermittel gegen das Coronavirus?

Krems – Die einen schwören auf Knoblauch, andere auf Vitamin C. Geht es um angebliche Wundermittel gegen eine drohende Corona-Infektion scheinen der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. In den sozialen Medien wird zur Immunisierung oder Behandlung zudem "kolloidales Silber" angepriesen, auch "Silberwasser" genannt.

▶ Die medizinische Anwendung von Silber war schon in der Antike bekannt, unter anderem zur Wundbehandlung. Um 1900 herum war kolloidales Silber, also in Wasser gelöste winzige Silberteilchen, ein beliebtes Desinfektionsmittel. Auch heute noch gibt es Wundverbände und Salben mit Silber.