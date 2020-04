Heimische Fanszene übte Kritik an Geisterspielen: „Fatales Signal"

Wien – In einer gemeinsamen Erklärung haben sich am Dienstag österreichische Fangruppen kritisch gegenüber den geplanten Geisterspielen geäußert. Die Fortsetzung der Oberhaus-Saison ohne Zuschauer sei nicht nur ein "fatales Signal" an die gesamte Gesellschaft, der Fußball entferne sich damit auch noch weiter von seiner Basis.

"Viele Bereiche des öffentlichen Lebens sind nach wie vor stark eingeschränkt, während für Trainings und Geisterspiele der Bundesligavereine auffällig viel Energie investiert wird", heißt es in dem Brief von 15 Fanszenen von Bundesliga-, 2. Liga- und Regionalliga-Clubs. "Mit diesem nicht wegzudiskutierenden Sonderstatus verabschiedet sich der Profifußball zunehmend von seiner Basis."

Die Fangruppen sehen in den Geisterspielen die Fortsetzung einer von Geld getriebenen Entwicklung, die auch mit dem Verkauf der Fernsehrechte an Pay-TV-Sender in Zusammenhang steht. "Fußball findet nicht mehr für die Fans im Stadion statt, sondern für das Fernsehen. Als Milliarden-Geldmaschinerie und Spielwiese für einige Reiche, die nur fortbestehen kann, wenn sie am Laufen gehalten wird", heißt es.