Gut zu wissen: So läuft die Öffnung der Freizeiteinrichtungen ab

Wien – Spielplätze und Sportstätten sind mit Anfang Mai die Ersten, Mitte Mai dürfen Zoos und Museen wieder öffnen, ab 29. Mai schließlich soll in Hotels, anderen Tourismusbetrieben und Sehenswürdigkeiten wieder ein regulärer Betrieb erlaubt sein. Auch für die Freibäder ist eine Öffnung Ende Mai geplant, an entsprechenden Auflagen wird noch gearbeitet. Welche Freizeiteinrichtungen das betrifft und welche Maßnahmen dort dann zu beachten sind, lesen Sie hier.

Ende Mai soll es aber jedenfalls wieder erlaubt sein, Indoor – also in Hallen und unter Dach – dem Sport nachzugehen, allerdings unter Einhaltung der Zweimeterabstandes ("wegen der besonderen Situation beim Ein- und Ausatemverhalten bei heftigen sportlichen Aktivitäten"). Mannschaftsspiel werde es jedoch nicht geben.

Was bestimmte Regelungen und Auflagen betrifft, werden derzeit noch Konzepte mit Betroffenen erarbeitet.

So regelt Wien die Öffnung der Schwimmbäder : Die Zahl der Besucher soll limitiert werden, auch ein entsprechendes „Beckenmanagement" wurde angekündigt. An den Eingängen soll Gedränge ebenfalls verhindert werden. Zudem ist etwa eine vereinfachte Tarifstruktur geplant, die einen raschen Einlass ermöglichen soll. Kinder unter zehn Jahren dürfen nur mit einer erwachsenen Begleitperson ins Bad.

Künftig sind Versammlungen von bis zu zehn Personen erlaubt. Damit können auch kleinere Veranstaltungen stattfinden und beispielsweise der gemeinsame Yogakurs im Park abgehalten werden. Zu Begräbnissen dürfen 30 Personen kommen. Unklar blieb am Dienstag, wie es mit Hochzeiten und Taufen weitergehen wird.

Grundsätzlich dürfen auch Museen ab 15. Mai wieder Besucher empfangen. Letztendlich liegt es aber bei den Verantwortlichen, ob und wann sie Häuser wieder aufmachen. So soll die Innsbrucker Hofburg ab 15. Mai wieder für Besucher geöffnet werden. Seitens der Tiroler Landesmuseen hieß es, dass auch die Öffnung des benachbarten Volkskunstmuseums mit der Hofkirche schrittweise vorbereitet werde. Wann das Ferdinandeum, das Tirol Panorama und das Zeughaus aufsperren, ist noch nicht klar. Die Entscheidung liegt hier beim Land.

Zoos und Outdoor-Tierparks dürfen ab 15. Mai wieder öffnen. So sperrt etwa auch der Alpenzoo in Innsbruck an diesem Tag wieder auf. (TT.com)