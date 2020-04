Innsbruck – Seit Dienstag ist klar: Hotels dürfen am 29. Mai zum Pfingstwochenende wieder aufsperren. Die Erleichterung in der Branche ist groß, von Euphorie ist aber noch keine Rede. Schließlich standen die genauen Bedingungen für die Wiederöffnung zumindest gestern noch aus und die Grenzen zu Deutschland, dem wichtigsten Urlaubermarkt, sind immer noch dicht. Bilaterale Übereinkommen zwischen Staaten über Grenzöffnungen seien zwar möglich, eine Entscheidung in diese Richtung gebe es aber nicht, auch keine Prognose, wann die Grenzen öffnen könnten, sagte Tirols LH Günther Platter.