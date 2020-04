Gebt den Kindern den Kochlöffel: „Wer selber kocht, isst auch"

Kirchmaier: Ich finde, wenn Kinder so in die dritte, vierte Klasse Volksschule gehen, dann kann man ihnen eigentlich fast alles zutrauen. Wenn sie selber schon mit einem größeren Messer gearbeitet haben und wissen, wie man es richtig angreift.

Kirchmaier: Das allerwichtigste ist, dass es den Kindern schmeckt, daher ist es am besten man lässt die Jungköche die Speisen bzw. das Rezept, das sie anspricht, aussuchen. Der Gusto ändert sich bei Kindern noch von Tag zu Tag. Was sie heute mögen, wird morgen verschmäht. Wenn man als Erwachsener aussucht, verzweifelt man irgendwann.

Wenn ein Abendessen mal unangetastet bleibt, ist das überhaupt kein Problem, wenn das Kind mal gar nichts ist. Im Gegenteil, es ist sogar positiv, weil der Körper in der Nacht regeneriert. Wir sollten in der Nacht eine Hungerphase von zehn Stunden haben. Das wäre ideal. Wichtig ist, dass die Kinder in der Früh essen. Weil da der Körper seine ganzen Mechanismen hochfährt.

Kirchmaier: Es gibt eine Untersuchung, die ist zwar schon einige Jahre alt, hat aber nichts an seiner Gültigkeit verloren. Auf einen Teller wurden Erdbeeren auf eine zweiten Schokolade gelegt. Dann hat man eine Gruppe von Kinden geholt. Es standen viel weniger Erdbeeren zur Verfügung als Schokolade. Die Kinder durften zwei Mal zugreifen. Man wollte wissen, wofür sich die Kinder entscheiden. Die meisten Kinder haben die Erdbeeren genommen, weil sie wussten, wenn sie jetzt nicht zugreifen, bekommen sie keine mehr. Und das klappt auch mit Gemüse. Wenn man was verknappt, dann ist es interessant. Ein Trick wäre auch, wenn man beispielsweise Karotten hinstellt und den Kindern sagt: „Wehe, ihr nascht davon!". Kaum hat man sich dann umgedreht, schnappen sich die Kinder die Karotten.

Kirchmaier: Es gibt keinen einzigen gesunden Zucker. Jeder der uns irgendeinen Zucker als gesund anpreisen möchte, der veräppelt uns in Wahrheit. Zucker ist immer eine Kombination aus Glukose und Fructose – egal welches Süßungsmittel wir verwenden. Es gibt immer eine andere Beimengung. Also Honig hat zum Beispiel noch ein paar Pollen dabei und andere natürliche Zusätze. Honig darf man aber nicht über 40 Grad erhitzen, daher wird er ja auch kalt geschleudert. Zum Kochen ist er deshalb ungeeignet. Kokosblütenzucker hat auch Glukose und Fructose als Basis. Weitere Inhaltsstoffe machen den speziellen Geschmack aus.

Rohrzucker entspricht dem in Europa angebauten Rübenzucker muss aber von weit her importiert werden. Sprich: Es gibt keine Alternative zum herkömmlichen Rübenzucker. Einen gesundheitlichen Vorteil bringt lediglich der sparsame Einsatz. Hierfür ein Tipp: Zucker verliert beim Kochen an Süße. Man spart sich also eine Menge Zucker, wenn man Speisen erst zum Schluss – am Besten nach dem Abkühlen – süßt.