Unbekannte stahlen Tresor in Ötztal-Bahnhof: Über tausend Euro Schaden

Ötztal-Bahnhof – Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Mittwoch in ein Firmengebäude in Ötztal-Bahnhof ein und entwendeten daraus einen Möbeltresor samt Inhalt. Durch die Tat entstand ein Schaden im unteren 4-stelligen Eurobereich. Die Polizei bittet unter Tel. 059133/7107 um Hinweise. (TT.com)