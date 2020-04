AK-Test: Große Preisunterschiede bei Leihgeräten aus dem Baumarkt

Das Gerät mit der höchsten Leihgebühr schnitt im Test am schlechtesten ab, weil der Bohrer in Unwucht war und somit nicht benutzt werden konnte. Die Preise variierten stark. In Baumärkten sind sie in der Regel in den Verkaufsräumen ausgezeichnet, einer verrechnet automatisch eine zehnprozentige Haftungsbeschränkung. Bei einem Anbieter wurde auch ein Mindestentgelt für den Verschleiß in Rechnung gestellt, wodurch das Ganze empfindlich teurer wurde. Eine Diamantbohrmaschine war etwa einmal um 50 Euro, einmal um 104,50 Euro und beim teuersten Anbieter um 187,78 Euro – also fast um das Vierfache vom günstigsten – zu leihen.