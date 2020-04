Lyon-Boss denkt nicht an Abbruch der Liga, sondern an Play-offs

Paris - Nach den neuen Bestimmungen in Frankreich im Zuge der Coronavirus-Pandemie ist für Verbandspräsident Noel Le Graet die Fußball-Saison beendet. Nicht aber für Olympique-Lyon-Boss Jean-Michel Aulas. Der will es zumindest noch mit Play-offs versuchen. Und Meister Paris Saint-Germain kann sich ein Champions-League-Exil im Ausland vorstellen.

Am Dienstag hatte Premierminister Edouard Philippe in einer Rede vor der Nationalversammlung gesagt, dass die Saison 2019/20 der Profisportarten nicht wieder aufgenommen werden könne, auch nicht im Fußball. Laut Sportministerium sind bis Ende Juli keine Spiele - auch nicht unter Ausschluss von Fans - erlaubt. Da in der Ligue 1 noch zehn Spieltage - für Meister PSG sogar elf - zu absolvieren sind, ist ein Saisonabbruch wahrscheinlich. PSG könnte angesichts eines Vorsprungs von zwölf Punkten auf Olympique Marseille zum Meister erklärt werden.