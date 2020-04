Tirol wandert gemeinsam wieder 2021

Eigentlich sollten Sie, liebe TT-Leserinnen und -Leser, liebe TT-Wandercup-Freundinnen und -freunde dieser Tage ein druckfrisches Exemplar der heurigen Wandercup-Sonderbeilage in den Händen halten. Die Destinationen waren längst fixiert, die Veranstalter hatten die meisten Vorbereitungen bereits getroffen und die Musikerinnen und Musiker ihre Auftritte in den Terminkalendern eingetragen. Doch dann ist es ganz anders gekommen als alle gedacht hatten. – Nach 20 erfolgreichen Jahren in Folge muss Tirols größte Wanderveranstaltung für alle Generationen nun eine Zwangspause einlegen.