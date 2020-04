Eltern und ihre sechs Kinder starben bei Brand in Holzhaus in Russland

Wyborg – Eine achtköpfige Familie ist bei einem Feuer in einem Holzhaus in der Nähe der russischen Stadt St. Petersburg ums Leben gekommen. Unter den Opfern seien sechs Mädchen im Alter zwischen anderthalb Monaten und acht Jahren sowie die beiden Eltern. Das teilten die Behörden am Mittwoch in der Stadt Wyborg im Leningrader Gebiet mit. Das staatliche Ermittlungskomitee in Moskau leitete ein Strafverfahren ein. Dabei solle auch untersucht werden, ob die Behörden bei der Betreuung der als Sozialfall bekannten Familie versagt haben könnten. Die Unglücksursache war zunächst unklar.