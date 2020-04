Gottardi – Innsbrucks Weinparadies für jedermann!

Egal ob während der Öffnungszeiten in der großzügigen Vinothek im Herzen von Innsbruck oder rund um die Uhr im Online-Shop www.gottardi.at – Gottardi macht es Weinfreunden leicht, in die herrliche Welt des Weins und vieler anderer Genussfreuden einzutauchen.

Vor allem an seinem Stammsitz in Innsbruck zeigt das Familienunternehmen Gottardi seit 123 Jahren, was das Lifestyle- und Genussprodukt Wein alles bietet und dass der Kunde hier auf einen starken regionalen Händler setzen kann!