„Die Zecke hält keinen Abstand“: Experten raten zu FSME-Impfung

Wien – 2019 gab es in Österreich 108 FSME-Erkrankungen. Zwei Betroffene im Alter über 70 Jahre starben nach schweren Krankheitsverläufen. Übertragen wird die Krankheit durch Bisse von infizierten Zecken. Die Covid-19-Problematik hat im März und April offenbar zu deutlich weniger Impfungen geführt. Jetzt sollte der Aufholprozess starten, um geschützt zu sein, erklärten Experten am Mittwoch bei einer Online-Pressekonferenz zum Thema „FSME-Impfung trotz Corona-Krise“.

„Die FSME bleibt da. Auch wenn man derzeit nichts davon hört. Die Zecke hält keinen Abstand“, sagte die Wiener Sozialmedizinerin Ursula Kunze (MedUni Wien). Die Impfung vermittelt ausschließlich Individualschutz. Wer gegen die FSME immun sein will, muss sich impfen lassen.

Die FSME-Fälle stiegen in den vergangenen Jahren wieder.

An sich sieht die Österreich-Bilanz rund um die „Zeckenkrankheit“ (Frühsommer-Meningo-Enzephalitis; FSME) durch die Impfkampagnen der vergangenen vier Jahrzehnte gut aus. „Anfang der 1980er-Jahre hat es jährlich in Österreich noch mehrere hundert Krankheitsfälle gegeben", erklärte die Sozialmedizinerin.

Mittlerweile sind es in Österreich pro Jahr um die hundert FSME-Erkrankungen, manchmal deutlich darunter, manchmal darüber: 2007 wurden beispielsweise nur 46 Fälle registriert, 2012 waren es 52, 2018 relativ viele mit 154 und 2019 schließlich 108 Erkrankungen (25 der Fälle betrafen 61- bis 70-Jährige). Insgesamt waren 62 Prozent der im Jahr 2019 mit FSME diagnostizierten Patienten älter als 50 Jahre, 14 Prozent Kinder unter 15 Jahre. Es gab zwei Todesfälle. Auch ein Baby erkrankte – im Alter von sechs Monaten. 2020 wurden bisher sechs FSME-Fälle festgestellt.

„79 Prozent der Österreicher haben jemals zumindest eine FSME-Impfung bekommen“, erklärte Renee Gallo-Daniel vom Österreichischen Verband der Impfstoffhersteller. In Vorarlberg liegt diese Rate laut einer Umfrage nur bei 64 Prozent, in Kärnten beispielsweise sogar bei 90 Prozent. „In Bundesländern mit niedrigen Durchimpfungsraten sehen wir höhere Fallzahlen.“ 2019 gab es 38 Erkrankungen in Oberösterreich. Dort berichteten beispielsweise 73 Prozent der Befragten von zumindest einer Impfung. Dann folgte schon Tirol mit 22 Patienten – 70 Prozent der Menschen sind hierzulande zumindest einmal geimpft.