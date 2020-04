Unscharfe Aufnahmen der Marine: Pentagon veröffentlicht drei Ufo-Videos

Washington – Das US-Verteidigungsministerium hat drei Videos von unbekannten Flugobjekten offiziell veröffentlicht. Die Aufnahmen wurden in den Jahren 2004 und 2015 von US-Marinepiloten gemacht, wie das Pentagon mitteilt. In den vergangenen Jahren waren sie bereits über anonyme Quellen an die Öffentlichkeit gelangt. Nach eigenen Angaben hat das Verteidigungsministerium sie auch deshalb auf der Internetseite der US-Marine veröffentlicht, um die Echtheit der Aufnahmen zu bestätigen. „Die in den Videos beobachteten Luftphänomene werden weiterhin als ,nicht identifiziert' eingestuft", erklärt eine Sprecherin.