Tomatenparadies Blumenpark

Im späten Frühling beginnt für Tomaten- und Gemüsefreunde die wohl spannendste Zeit des Jahres – die Auswahl der diesjährigen Pflanzen für Garten und Balkon. Nun ist das Angebot der vorgezogenen Tomaten, Paprika, Chilis, Zucchini, Kürbisse u.v.m. am Größten.

Allein bei 60 verschiedenen Sorten Tomaten fällt die Entscheidung manchmal schwer. Natürlich gibt es alle Pflanzen in Bio-Qualität und in verrottbaren Töpfen zum mit In-die-Erde-Einpflanzen.

Ob saftige Fleischtomaten oder knackige Cocktailtomaten-Trios, die edle Tomaccio, eine Tomaten-Züchtung aus der peruanischen Wildtomate, robust und ertragreich, die im Geschmack an Honigtomaten erinnert, oder die beliebte und eine reiche Ernte versprechende Bodendecker-Tomate Romello, aromatische Paprika in gelb, orange oder rot, die Kirschpfefferoni Calimba zum Füllen, Schlangengurken, Gewürzgurken, Balkonkürbis oder Kugel-Zucchini – für jeden Geschmack und für jede Garten- und Balkongröße ist hier etwas dabei.

Erwins Gärtnertipp: Für hohen Ertrag und gesunden Wuchs empfehlen wir die Verwendung von organisch-biologischen Düngern, die wir selbst seit Jahren in unserer Bio-Gärtnerei erfolgreich anwenden: z.B. „Tiroler Schofwollpellets“, Erwins großes Bio-Dünger Sortiment sowie „Erwins Kräutertee für gesunde Pflanzen“ in diversen Sorten.

Nicht zu vergessen ist heuer wieder die besondere Auswahl für Freunde des scharfen Geschmacks: 15 Sorten Chili in verschiedenen Schärfegraden stehen zum Einpflanzen bereit. Von der angenehm scharfen Koh-Samui-Chili, über die Sorte Apache, die Thai Chili Rawit Impressa – gut geeignet für Chili-Saucen, bis zur superscharfen Jalapeno Samira Shiny gibt es viel zu entdecken.

Die Bio-Pelargonie ist in diversen Farben als Balkonblume sehr geeignet.

Bio-Balkonblumen sind zur Bepflanzung von Balkonkisten sehr gut geeignet, da sie robust sind, stabil im Wuchs und an die Wetterverhältnisse der Region angepasst. Durch die Aufzucht der Pflanzen in Tirol erspart man ihnen lange Transportwege und durch die größtenteils miteinpflanzbaren, verrottbaren Töpfe gibt es für die Pflanzen keinen „Umpflanzschock“. Neben Klassikern wie Pelargonien und Hängepetunien bietet der Blumenpark eine riesengroße Auswahl an Balkonblumen-Besonderheiten und Spezialitäten.