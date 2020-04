Deutschland verlängerte weltweite Reisewarnung, Köstinger vertröstet

Auch Österreich habe noch Reisewarnungen für zahlreiche Staaten aufrecht. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte erstmals am 17. März eine weltweite Reisewarnung für alle „nicht notwendigen, touristischen Reisen ins Ausland" ausgesprochen. Diese galt zunächst bis 3. Mai.

Man könne nach wie vor „kein sorgenloses Reisen" empfehlen, hatte zuvor der deutsche Außenminister Heiko Maas am Mittwoch in Berlin gesagt. Die Lage hänge auch von Entwicklung in anderen Ländern ab. Auf eventuelle Lockerungen nach dem 14. Juni wollte er sich nicht festlegen lassen: Niemand könne versprechen, dass die Warnung danach aufgehoben werden könne, so der SPD-Politiker. Er sei im Gespräch mit den Außenministern der anderen EU-Staaten. „Eine europäische Lösung wäre wünschenswert." Aufgrund der unterschiedlichen Verläufe der Pandemie sei aber auch nicht auszuschließen, dass es bei der Reisewarnung zu Differenzierungen kommen werde, meinte Maas. (APA)