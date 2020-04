Angeblich von der Polizei: Gefälschte E-Mails in Tirol im Umlauf

Innsbruck – "Letzte Einladung der Polizei" – so lautet der Betreff einer E-Mail, die seit Dienstag kursiert. Aber Achtung: Darin steckt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Schadsoftware.

In der E-Mail wird der Empfänger aufgefordert, mit der Polizei in Kontakt zu treten. Angeblich wegen laufenden Untersuchungen. Die Anhänge in der Mail sollen geöffnet und überprüft werden. Nach derzeitigem Wissensstand wird versucht, mit der Mail Schadsoftware mit zu versenden – beziehungsweise versucht, Schadsoftware nachzuladen. Die diesbezüglichen Ermittlungen sind laut Aussendung der Polizei noch im Gange.