Verwaistes Auto am Straßenrand: Lenker flüchtet nach Unfall bei Brandenberg

Was war passiert? Der Einheimische fuhr gegen 8.30 Uhr von Brandenberg in Richtung Kramsach. Auf der regennassen Fahrbahn verlor der Mann in einer Rechtskurve plötzlich die Herrschaft über seinen Wagen. Das Auto prallte mit der Front gegen eine Böschung, überschlug sich und blieb neben der Straße an einem Baum auf den Rädern stehen.