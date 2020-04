Neuer Verein "Climbing Zoo Zillertal": Kletterjugend unter die Arme greifen

Aschau i. Z. – Kindern das Klettern beizubringen, zu sehen, wie sie über sich hinauswachsen, sie unterstützen und sie an der Kletterwand strahlen sehen – das macht Gerhard Hauser und Andreas Heim glücklich. So glücklich, dass sie sich nun ein großes Ziel gesetzt haben. Denn die beiden wollen mit dem neugegründeten Verein „Climbing Zoo Zillertal“ der Kletterjugend unter die Arme greifen.

Hauser und Heim waren im Ausschuss des Klettervereins Stone Monkeys und haben u. a. das Austria Climbing Festival in Ginzling organisiert. Mittlerweile haben sie die Führung abgegeben. Doch ihr Drang, die Kletterszene im Tal zu unterstützen – vor allem den Nachwuchs –, ist groß.

„Wir wollen den Familien, deren Kinder beim Kletter-Team der Stone Monkeys dabei sind, in dieser Zeit ein wenig helfen. Da manche einen finanziellen Engpass durch Kurzarbeit usw. haben“, erklärt Hauser. Denn die Corona-Krise solle nicht die Kinder beim Klettersport einschränken. Von Trainerkosten im Kletterzentrum Aschau, Eintrittspreisen, Sportutensilien bis zu Weiterbildungen – mit Spendengeldern wollen sie helfen, wo sie nur können. „Eigentlich wollten wir auf Sponsorensuche gehen, aber da kam uns die Krise dazwischen. Gerade in nächster Zeit wird es jedoch Geld brauchen, damit die Kinder klettern können“, erklärt Hauser. Die Traumvorstellung der beiden wäre, dass man mit interessierten Kindern in den Ferien Kletterausflüge gestalten und finanzieren kann.