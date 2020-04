SUV-Lenker fuhr Radfahrer in Kufstein an und flüchtete

Kufstein – Nachdem ein 38-Jähriger Radfahrer am Mittwochabend in Kufstein von einem SUV angefahren wurde, flüchtete der Pkw-Lenker. Der Unfall passierte gegen 22.40 Uhr bei der Hausausfahrt Locherer Weg 6. Das Unfallfahrzeug war den Angaben des verletzten Radfahrers zufolge ein weißer SUV der Marke Mitsubishi. Der 38-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei Kufstein. Danach wurde er mit einem verletzten Arm ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei.