Aufeinander schauen in schwierigen Zeiten

Gleichzeitig möchte ich mich bei allen bedanken, die in dieser außergewöhnlichen Situation zu ihrer Verantwortung stehen und alles unternehmen, die Versorgung sicher zu stellen. Es ist erstaunlich, wie viel funktioniert: Lebensmittelversorgung, Strom, Wasser, Müllentsorgung, öffentlicher Verkehr, und vieles mehr. Viele Kräfte greifen ineinander. Polizei, Bundesheer, Rettungs- und Hilfsorganisationen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereichen, in der Wirtschaft, insbesondere auch in der Landwirtschaft und vor allem in der Nachbarschaftshilfe.