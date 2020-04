UMIT muss nach Rechtsstreit mit US-Top-Uni MIT Marke ändern

Hall in Tirol – UMIT und MIT seien sich zu ähnlich, deshalb musste die Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik (UMIT) in Hall in Tirol nun ihren Markennamen ändern. Der Streit ging von der renommierten US-Universität MIT (Massachusetts Institute of Technology) aus. In Zukunft wird deshalb von „UMIT TIROL – Die Tiroler Privatuniversität“ die Rede sein, wie die Bildungseinrichtung am Donnerstag mitteilte.