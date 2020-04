Video aus dem Alpenzoo: Braunbär "Ander" malt mit vollem Körpereinsatz

Innsbruck – Künstlerisches Talent beweist Braunbär "Ander" im Alpenzoo. Auf der Suche nach Beschäftigungsmöglichkeiten, hatten die Tierfpfleger die Idee, die Tiere malen zu lassen. Das Braunbär-Männchen zeigte sich dabei als besonders kreativ, wie der Alpenzoo in einer Aussendung mitteilte.

Zoodirektor André Stadler freut sich: „Die originellen Bilder existieren in unterschiedlichen Größen und natürlich ist jedes ein Unikat. Mit Zoo-Öffnung werden wir die Kunstwerke in einer Blindauktion an die Meistbietenden versteigern. Natürlich kann man sich die Werke bei uns im Alpenzoo genau anschauen und auch Online-Gebote abgeben. Die Einnahmen kommen dann dem Alpenzoo zu Gute." (TT.com, OTS)