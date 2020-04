Arbeitsunfälle in Plangeross und Trins: 33-Jähriger und 37-Jähriger verletzt

In Plangeross im Pitztal wurde ein 33-jähriger Deutscher mit einem Druckluftnagler an der Stirn verletzt. Der Mann und ein 36-jähriger Kollege hatten gegen 13.50 Uhr Gebäudearbeiten auf einer privaten Baustelle durchgeführt. Sie verwendeten dabei den Druckluftnagler mit Klammern, um Holzschindeln an einer Fassade zu befestigen. Aus Unachtsamkeit traf der 36-Jährige den 33-Jährigen mit dem Gerät. Der Verletzte wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen.