Straßenrennen am Südring: Drei junge Frauen bei Unfall in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Ein illegales Straßenrennen in Innsbruck hat in der Nacht auf Freitag für drei junge Frauen im Krankenhaus geendet. Die Frauen (20, 21 und 26) fuhren gegen 1.50 Uhr im Auto eines 20-Jährigen mit. Laut Polizei wurde der Lenker am Südring bei der Fahrt Richtung Westen angeblich mehrmals von einem neben ihm fahrenden Unbekannten zum Rennen aufgefordert.