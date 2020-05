Platter in Rede zum 1. Mai: "Auf sozial Schwache nicht vergessen"

Innsbruck – 1. Mai, Tag der Arbeit. Dass dieser in Zeiten von Corona eine "besondere Dimension" bekommt, thematisierte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Freitag in einer Radioansprache. "Wahrscheinlich haben sich seit vielen Jahrzehnten nicht mehr so viele Menschen Sorgen um den eigenen Arbeitsplatz, aber auch um den eigenen Betrieb gemacht wie derzeit", sagte Platter in der Rede, die Freitagmittag ausgestrahlt wurde.